دشن موبيليس، الشريك التكنولوجي لألعاب البحر الأبيض المتوسط 2022، السبت بوهران، مركزا تقنيا لمتابعة جودة شبكة الهاتف النقال وجاهزيته بمناسبة هذا الحدث التاريخي.

و حسب ما أورده بيان لهذا المتعامل، فانع قبل أسبوع من افتتاح الألعاب المتوسطية، تم على مستوى المديرية الجهوية لموبيليس بوهران تدشين المركز التقني الذي سيكون في الخدمة طوال 24 ساعة يوميا وسبعة أيام في الأسبوع.

كما سمحت هذه الفرصة للحاضرين في حسب نفس المصدر في من الوقوف على "جودة شبكة

موبيليس من خلال جولة نظمت حول مدينة الباهية، وذلك بواسطة وسائل وتطبيقات محايدة سجلت أرقاما قياسية على المستوى المحلي والوطني, وهي الأرقام التي تترجم مدى عزم شركة موبيليس على تقديم أحسن الخدمات لسكان وضيوف وهران".

وتؤكد شركة موبيليس بالمناسبة أنها "تبذل قصارى جهدها للوفاء بالتزاماتها والارتقاء بخدماتها من أجل المساهمة في إنجاح هذا الحدث الرياضي الهام".