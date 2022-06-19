شنَّ الكيان الصهيوني السبت، غارات جوية بطائرات مُسيّرة وطائرات إف 16 استهدفت مواقع وسط قطاع غزة.

وحسب وسائل إعلام فلسطينية فان الغارات ألحقت أضرارًا بممتلكات ومنازل المواطنين فلسطينيين.

ومن جهته صرح الناطق باسم حركة "حماس"، حازم قاسم، قائلا: "قصف جيش الاحتلال قطاع غزة هو امتداد للعدوان الذي يستهدف كل الأرض الفلسطينية في القدس والداخل المحتل والضفة، والذى كان آخره اغتيال 3 مقاومين من مدينة جنين".

واضاف المتحدث بأن «الاحتلال يحاول بائسًا وفاشلًا عبر هذا العدوان أن يوقف تصاعد الفعل الثورى على امتداد فلسطين»، مؤكدًا: «المقاومة ستشكل على الدوام الدرع الحامية للشعب الفلسطينى في كل مكان، وسيفه الذي يضرب به عدوه.