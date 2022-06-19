حددت وزارة التعليم العالي والبحث العلمي رزنامة التسجيلات الأولية لحاملي شهادة البكالوريا الجدد بعنوان السنة الجامعية الجديدة 2022/2023 بداية من 21 جويلية القادم.

وجاء في رزنامة الوزارة، أن المرحلة الأولى تبدأ بالتسجيلات الأولية عبر الموقع الالكتروني حيث ستكون خلال الفترة الممتدة ما بين 21-24 جويلية، ثم تأكيد التسجيلات الأولية من 25-26 جويلية، وتتم معالجة الرغبات من 27 جويلية إلى 3 أوت، وأخيرا الإعلان عن نتائج التوجيه يوم 3 أوت 2022.

أما بالنسبة للمرحلة الثانية فتتمثل في المقابلات الخاصة بالمترشحين الموجهين إلى المدارس العليا للأساتذة التي حددت بداية من 4-8 أوت، وبالنسبة للمترشحين الذين لم يحصلوا على أي اختيار من اختياراتهم فسيكون من 4-11 أوت.

وسيتم دفع حقوق التسجيلات عبر البوابة الالكترونية يوم 20 أوت، وفتح البوابة المخصصة للإيواء من 20-26 أوت، وفتح البوابة المخصصة لمعالجة طلبات الإيواء من طرف مديريات الخدمات الجامعية من 26 أوت – 3 سبتمبر.

وجاء في المرحلة الثالثة التسجيلات النهائية عبر البوابة الالكترونية من 5- 8 سبتمبر، ثم معالجة الحالات الخاصة من طرف مؤسسات التعليم العالي عبر أرضية "البروغراس" من 9-15 سبتمبر.

وستودع الطلبات من 9-12 سبتمبر ومعالجتها من طرف مؤسسات التعليم العالي من 12-15 سبتمبر، والإعلان عن النتائج في 15 سبتمبر ليتم معاودة فتح البوابة المخصصة للخدمات الجامعية من 9-23 سبتمبر.