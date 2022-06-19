أشرف وزير الصحة عبد الرحمان بن بوزيد صباح اليوم الأحد على انطلاق العيادة المتنقلة للكشف عن داء السكري وذلك بحضور وزيرة البيئة، وزير الطاقات المتجددة، سفيرة مملكة الدنمارك، ممثلو شركة "نوفو نورديسك"، وعدد من إطارات الإدارة المركزية.

وبهده المناسبة، أكد الوزير أن هذه القافلة التحسيسية والتوعوية للكشف عن داء السكري ومضاعفاته بدعم من العيادة المتنقلة "قافلة السكري"، جاءت بعد العديد من القوافل التي أطلقتها وزارة الصحة مع مختلف الشركاء.

وأشار الوزير إلى أن "هذه العيادة الطبية المتنقلة مجهزة بوسائل الكشف والتشخيص و كذا أجهزة إلكترونية حديثة".

و قد طافت هذه العيادات المتنقلة، سنة 2021، كافة التراب الوطني من أجل حملات التلقيح ضد كوفيد-19".

وفي ذات السياق، كشف الوزير أنه "لأول مرّة يتمّ تجهيز هذه العيادة المتنقلة بنظام الطاقة الشمسية الكهروضوئية، الذي سيقلل بشكل معتبر من انبعاث الكربون من خلال ضمان بيئة عمل صحية وخالية من أي إزعاج صوتي، الذي كان تسبّبه المولدات الكهربائية الضرورية لتشغيل المعدات".

ومن المنتظر أن تحط العيادة التي انطلقت اليوم بولاية بجاية على أن تكون متبوعة بقوافل صحية أخرى للكشف عن مختلف الأمراض الغير متنقلة ستجوب مختلف ولايات الوطن.