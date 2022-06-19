وضعت المجموعة الإقليمية للدرك الوطني بالجزائر، مخططا خاصا بتأمين موسم الاصطياف لسنة 2022 نظرا لما تعرفه العاصمة من توافد كبير للمواطنين على الشواطئ والمركبات السياحية خلال هذه الفترة، حسبما أفاد به، اليوم الأحد، بيان لذات الجهاز الأمني. .

ولتنفيذ المخطط المسطر لهذا الغرض تم وضع تشكيلات ثابتة ومتحركة مدعمة بفصائل الأمن والتدخل لتأمين ومراقبة الأماكن التي تعرف توافدا كثيفا للمواطنين وهذا مع تكثيف التواجد خاصة بالأماكن التي يتردد عليها المنحرفون عادة كالشواطئ غير المحروسة، مع السهر على التطبيق الصارم للتنظيمات المتعلقة باستعمال مختلف القوارب البحرية شراعية كانت أو ذات محرك والممنوعة من الاقتراب من أماكن السباحة.

وأضاف البيان، أنه تم تسخير كافة الإمكانيات من أجل تأمين شبكة الطرقات وحماية مستعملي الطريق نظرا للكثافة المرورية التي تعرفها هذه الفترة بالإضافة إلى الحملات التحسيسية والتوعوية التي تقوم بها وحدات المجموعة تحت شعار "تحكم في سياقتك تستمتع بعطلتك".