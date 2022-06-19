اتخذ الإتحاد الدولي لكرة القدم، قرارا جديدا بمنع حراس المرمى من الرقص أثناء ركلات الترجيح، وهذا بعد حادثة رقص حارس مرمى أستراليا أندرو ريدماين، خلال ركلات الترجيح بين منتخب بلاده ومنتخب بيرو، في مباراة الملحق التكميلي المؤهل إلى نهائيات كأس العالم في قطر 2022.

وقد ناقش مجلس الاتحاد الدولي لكرة القدم (IFAB)، "أعلى هيئة تحكيمية" يوم الاثنين الماضي على هامش اجتماع بالعاصمة القطرية الدوحة، الإصلاحات الجديدة في كرة القدم، وخاصة القاعدة الجديدة المتعلقة بحراس المرمى أثناء ركلات الترجيح، حسبما جاء في موقع "فوت ميركاتو".

وردّ الاتحاد الدولي برغبته في حظر أو تقييد حركة الحراس على خط المرمى.

وذكر ذات المصدر، أن رقصة حارس مرمى أستراليا أمام منتخب بيرو المثيرة للجدل كانت حاسمة في منح بطاقة التأهل للأستراليين، بعد أن تمكن الحارس الأسترالي أندرو ريدماين بفضلها من التصدي لركلة الجزاء.