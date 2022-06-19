استرجع عناصر الأمن بولاية باتنة 315 قطعة نقدية أثرية يعود تاريخها إلى الفترة الرومانية، حسبما استفيد اليوم الأحد من خلية الاتصال والعلاقات العامة لأمن الولاية.

وجاءت العملية، وفق المصدر على إثر دوريات قام بها عناصر الفرقة المتنقلة للشرطة القضائية 1 بباتنة مكنتهم من توقيف شخصين يبلغان من العمر 19 و60 سنة بمدينة باتنة.

وكان الموقوفان، حسب المصدر على متن مركبة سياحية حيث بعد إخضاعها للتفتيش الدقيق عثر عناصر الفرقة على كمية القطع النقدية الأثرية التي كانت موجهة للبيع.

وكشف تقرير الخبرة الصادر عن الجهات المختصة أن القطع النقدية المسترجعة يعود تاريخها إلى الفترة الرومانية، وفق المصدر الذي أضاف بأنه قد تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة في حق الموقوفين بالتنسيق مع النيابة المحلية.