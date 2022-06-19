سجلت مصالح الحماية المدنية خلال الـ 24 ساعة الأخيرة، وفاة شخصين غرقا بكل من ولايتي الجزائر العاصمة وتبسة.

وقد قامت ذات المصالح، بانتشال الضحيتين وتحويلهما إلى المراكز الصحية المحلية ويتعلق الأمر بشخص يبلغ من العمر 69 سنة كان قد توفى غرقا على مستوى شاطئ البهجة بلدية عين البنيان دائرة الشراقة والثاني يتعلق بمراهق يبلغ من العمر 14 سنة توفي غرقا في مجمع مائي بالمكان المسمى دوار سيدي شعبان بلدية ودائرة مرسط.

كما توفي 8 أشخاص وأصيب 227 آخرون بجروح على إثر عدة حوادث مرور سجلت في مختلف جهات من الوطن خلال نفس الفترة.