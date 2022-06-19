أصيب صباح اليوم الأحد 14 شخصا في حادث انقلاب حافلة لنقل المسافرين، تعمل على خط عزابة بكوش لخضر في ولاية سكيكدة واصطدامها بسيارة سياحية.

وحسب الحماية المدنية فان 12 منهم قد قدمت لهم الاسعافات الاولية في عين المكان ونقلوا إلى مستشفى محمد دندان لمدينة عزابة مصابين بآلام وصدمة والبقية من المصابين تضيف الحماية المدنية قد نقلوا على متن سيارة خاصة.

وفي نفس السياق أشارت خلية الاتصال للحماية المدنية إلى حادث مرور وقع يوم السبت خلف قتيل وإصابة أربعة اشخاص في انحراف وانقلاب سيارة سياحية بمنطقة سيدي سعيد بمدخل بلدية بكوش لخضر شرقي ولاية سكيكدة.