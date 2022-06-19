أعدت سلطات الاحتلال مخططا جديدا لفصل حي المصرارة عن باب العمود وباقي الأحياء في القدس المحتلة، ضمن مخطط استيطاني جديد، حسبما كشف عنه مدير مركز القدس الدكتور رامي نصرالله، اليوم الأحد.

ويشمل المخطط، بناء مجمع وفندق وموقف للسيارات والحافلات تحت الأرض، وواجهات تجارية على طول مسار خط سكة القطار الخفيف، ما يعني تغيير شكل المنطقة وتوسيع النفق وشبكة الطرق من منطقة الشيخ جراح شمالا حتى باب الخليل غربا، مرورا بالمصرارة والباب الجديد. وقال مدير مركز القدس "إن إغلاق شارع السلطان سليمان وتحويله إلى شارع مشاه تمهيدا لفصله عن منطقة المصرارة والباب الجديد، مجرد مقدمة لمشروع ضخم مدمر للحركة التجارية داخل البلدة القديمة ولمئات التجار في شارعي hلسلطان سليمان وشارع صلاح الدين، وانعكاساته ستكون على باقي أسواق المدينة والحركة التجارية فيها".

وأوضح أن بلدية الاحتلال أبقت المثلث الخاص بحي المصرارة لغاية باتت معروفة "لفصله وعزله" - حيث أن المثلث مسجل خارج حدود المخطط .

وسيتم إلغاء كل المواقف الحالية للحافلات (جنوب المدينة) والسيارات في المنطقة وإلغاء الشارعين الموصلين إلى منطقة باب العمود من الجنوب (باب الجديد) والشمال (مخرج النفق الحالي لشارع رقم 1).

وقال أن مخطط تجميل شارع السلطان سليمان وإضافة مناطق جلوس بمحاذاة الحديقة لمغارة (الكتان) أو سليمان هو "مجرد إعادة تدوير لما كان قائما في باب العمود وجانبيه، خاصة الشرقي، حيث كان مزروع ومعتنى به وحديقة جميلة في العهد الأردني".

وأشار إلى أن سلطات الاحتلال قامت بتسوية الأرض وقطع كل الأشجار في هذه الحديقة "لأسباب أمنية"، (كونها محاذية للأبراج العسكرية والشرطية) المطلة على باب العمود والتي تشكل "أكبر تلوث بصري لجمالية باب العامود وأسوار البلدة القديمة".

وأضاف رامي نصر الله، أن "الاستهتار بالفلسطينيين وصل إلى حد دعوة التجار في شارع السلطان سليمان لمقر البلدية قبل أكثر من شهرين وعرض المشروع عليهم وإيهام الحضور أن الشارع سيشهد حركة تجارية نشطة، وعرضت عليهم صور لتصميم الشارع، ووفق المعروض من المخطط التهويدي لا وجود لفلسطيني فيه والشخصيات التي تم إبرازها في التصميم ثلاثي الأبعاد رجال بلباس تقليدي عربي من دول الخليج ونساء أوروبيات بلباس غربي فاضح".

وقال نصر الله: "إن ما لم يعرض على التجار الفلسطينيين أن المخطط يخفي مخططا قبيحا يخفض المساحات المخصصة للتجارة بثلثين".

وتابع أن "واجهات تجارية سيتم المصادقة عليها بمحاذاة القطار الخفيف في منطقة مثلث المصرارة ضمن مشروع استيطاني لبناء 50 ألف متر مربع مواقف عامة، و25 ألف متر مربع فنادق وعزل هذا الشارع عن باب العمود ومحيطه من الشمال والجنوب".

وحسب المخطط سيتم توسعة النفق، فوق شريط واسع من الأراضي المقدسية، بمساحة جديدة تصل إلى كيلومتر.

يذكر أن الأراضي المخصصة للمشروع الاستيطاني والنفق أراضي وقفية، 70% منها أوقاف إسلامية، و20% أوقاف تابعة للكنائس والأديرة المسيحية، فيما تعود ملكية 4 إلى 5% من إجمالي مساحة المناطق لمواطنين وتجار مقدسيين، والبقية أراض أميرية كانت تتبع للإدارة الأردنية.

وكانت دائرة الأوقاف الإسلامية والبطريركية اللاتينية قد اعترضتا على قرار اللجنة اللوائية للتخطيط والبناء ببلدية الاحتلال بعد إيداع مخطط تهويدي يستهدف توسيع نفق المصرارة وابتلاع أراضيها.