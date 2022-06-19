تمكنت فرقة مكافخة المخدرات بالمصلحة الولائية للشرطة الفضائية لأمن ولاية غليزان من حجز 4كيلوغرام من الكيف.

وقالت ذات المصادر، بأن العملية، تمت اثر معلومات تفيد بقيام أحد الأشخاص بنقل وتروبج المخدرات وتخزبنها داخل مسكنه.

وبعد التنسيق مع وكيل الجمهورية تم توقيف المشتبه فيه و تفتيش مسكنه أين تم العثور على كمية من المخدرات على شكل 42 صفيحة يقارب وزنها الإجمالي 4 كيلوغرام، و حجز مبلغ مالي من عائدات البيع مقدر بـ20 ألف دينار، و هواتف نقالة يستعملها المشتبه فيه في إتصالاته، بالإضافة إلى دراجة نارية يستعملها لتسهيل تنقلاته.

تم إنجاز ملف إجراء قضائي و قدم المشتبه فيه أمام وكيل الجمهورية لدى محكمة غليزان.