قام محافظ تنظيم ألعاب البحر الأبيض المتوسط محمد عزيز درواز خلال الساعات القليلة الماضية، بإقالة رئيس لجنة الإعلام والاتصال، فيصل حفاف الذي عين كمستشار لرئيس تنظيم هذه الألعاب.

وحسب مصادر الخبر فإن سبب إعفاء الصحفي السابق في القناة الاذاعية الثالثة الذي لم يعمر طويلا في هذا المنصب وهو الذي عوض الإعلامي مراد بوطاجين نهاية شهر ماي الماضي، يعود لمشاكل صحية، جعلته غير قادر على تولي هذه المسؤولية الثقيلة خاصة في هذه الفترة بالذات.

هذا وسيعرف خليفة الصحفي القدير فيصل حفاف غدا الاثنين كأقصى تقدير، وستتم عملية تسليم المهام بينه وبين خليفته في الساعات المقبلة.

يذكر أن منصب رئيس خلية الإعلام و الاتصال في لجنة تنظيم ألعاب البحر الأبيض المتوسط، تعاقب عليه لحد الآن ثلاث أسماء وهم ياسين بورويلة، مراد بوطاجين ثم فيصل حفاف الذين تمت إقالتهم لأسباب مختلفة، في انتظار رابع الأسماء التي ستعين في هذا المنصب الحساس قبل انطلاق الألعاب بأقل من خمسة أيام.