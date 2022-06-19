استقبل رئيس المجلس الشعبي الوطني، ابراهيم بوغالي، يوم الأحد بالجزائر العاصمة، سفير روسيا الاتحادية لدى الجزائر، إيغور بيلياييف، الذي أدى له زيارة وداع إثر انتهاء مهامه بالجزائر، حسب ما أفاد به بيان للمجلس.

و أوضح ذات المصدر أن الطرفين تناولا خلال هذا اللقاء "واقع العلاقات المتميزة بين البلدين التي تعود إلى عقود من الزمن"، حيث عبر لبيلياييف بالمناسبة، عن "سعادته واعتزازه بالفترة التي قضاها بالجزائر ممثلا لبلاده"، مذكرا بـ"الإنجازات التي تحققت في هذه الفترة والتي عززت من مكتسبات العلاقات التقليدية الراسخة التي تجمع بين البلدين والشعبين".

كما أشار الدبلوماسي الروسي إلى "مشروع اتفاقية الشراكة الاستراتيجية المعمقة والاتصال الدائم بين البلدين، كما هنأ الشعب الجزائري بمناسبة ستينية الاستقلال"، معربا عن "سعادته الشخصية لحضور احتفالية هذه الذكرى".

من جهته، "رحب" بوغالي بالسفير الروسي، "شاكرا إياه على هذه الزيارة التي تعكس تميز علاقات التعاون خاصة البرلماني، داعيا إلى وجوب تكثيفه".