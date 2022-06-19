أخيرا تمكن الطفل عبد الجليل البالغ من العمر 9 سنوات والقاطن ببلدية البرواقية بالمدية من اجراء عملية جراحية لتصحيح اعوجاجا على مستوى العمود الفقري بسبب مرض سبينا بيفيدا الذي ظل يعاني منه منذ الولادة.

وقد عانى عبد الجليل المتمدرس بالطور الابتدائي بمدرسة الشهيد العربي ناجي كثيرا من هذا الاعوجاج الذي حال دون أن يتنقل الى المدرسة مثل اقرانه إلا ان شجاعة والديه خاصة والدته التي كانت تضطر الى حمل ابنها يوميا ليلحق بمقاعد الدراسة لطلب العلم، الى ان جاءت ساعة الفرج بعد نداء وجهته العائلة لمساعدتها على التكفل بعلاج ابنها لدى احد العيادات المختصة بالجزائر العاصمة، التي طالبت العائلة بدفع 175مليون سنتيم حتى يتمكن عبد الجليل من اجراء العملية الجراحية.

وهو ما تحقق بفضل الهبة التضامنية التي شاركت فيها بعض الجمعيات المحلية والخيرين من اهل البر والإحسان بالبرواقية.

وتم في ظرف قياسي وجيز جمع المبلغ وتمكين عبد الجليل من اجراء هذه العملية التي اعادت الامل له حتى يستطيع ان يذهب للدراسة ويلعب مثل اقرانه، وزرعت الفرح وسط عائلته التي ثمنت كثيرا وقفة كل من تضامن معها.