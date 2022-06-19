تمكن أفراد فرقة الأبحاث للدرك الوطني بشلغوم من توقيف شخص يبلغ من العمر 33 سنة، في قضيتي انتحال صفة والنصب والإحتيال.

بناء على شكوى تقدم بها مواطن من بلدية شلغوم العيد إلى مقر فرقة الأبحاث للدرك الوطني بشلغوم ضد صاحب رقم هاتفي مجهول، من أجل الاحتيال عليه بانتحال صفة إطار سامي في الدولة، وسلبه مبلغ مالي قدره ثمانية وأربعون ألف دينار جزائري (48000 دج) عن طريق البريد وفقا لوصل الإرسال المرفق بالشكوى، على اثر هذه المعلومات تم تكثيف التحريات والاستعلامات للتعرف على هوية المشتبه فيه المسمى (أ-ع/س) من ولاية باتنة.

مواصلةً لأطوار التحقيق، تبين أن المشتبه فيه متواجد بمدينة واد أرهيو ولاية غليزان، وبطلب إذن نيابي بالتفتيش وتمديد الاختصاص، تنقل فريق التحقيق بقيادة قائد الكتيبة الإقليمية للدرك الوطني بشلغوم العيد إلى مكان تواجده، أين تم وضع خطة محكمة وتطويق المكان، غلق وسد كل المنافذ من أجل إفشال كل محاولة فرار للمشتبه فيه، ليتم توقيفه وحجز مبلغ مالي يقدر بـ 20.000 دج وهاتف ذكي.

بعد تعريف المشتبه فيه، تبين أنه مبحوث عنه ومسبوق قضائيا في عدة قضايا ومتعود على القيام بمثل هذه الجرائم من النصب والإحتيال مع إنتحال صفة الغير على مستوى عدة ولايات من الوطن.

بعد استيفاء جميع الإجراءات القانونية تم تقديم الموقوف أمام وكيل الجمهورية لدى محكمة شلغوم العيد، هذا الأخير الذي أمر بإيداعه الحبس المؤقت بمؤسسة الوقاية بشلغوم العيد.