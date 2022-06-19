يقوم وزير الطاقة والمناجم, محمد عرقاب، بزيارة عمل إلى أبوجا (نيجيريا) يومي الاثنين والثلاثاء، سيشارك خلالها في الاجتماع الثلاثي الثاني بين الجزائر والنيجر ونيجيريا حول مشروع خط أنابيب الغاز العابر للصحراء TSGP، حسب ما افاد به اليوم الاحد بيان للوزارة.

و يأتي الاجتماع، الذي سيضم الوزراء المسؤولين عن الطاقة في هذه البلدان الثلاثة، لـ"استئناف المناقشات حول مشروع خط أنابيب الغاز العابر للصحراء (TSGP)".

كما سيبحث الاجتماع، حسب البيان، "التقدم المحرز في القرارات المتخذة في الاجتماع السابق والخطوات التالية المؤدية إلى تحقيق هذا المشروع".