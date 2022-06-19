ثمن رئيس الجمهورية، السيد عبد المجيد تبون، اليوم الأحد، خلال ترأسه اجتماعا لمجلس الوزراء، فحوى مشروع قانون يتعلق بالاحتياط العسكري لما يحمله من "رؤية استشرافية، حماية للمصالح العليا للوطن"، حسب بيان لمجلس الوزراء.

وأوضح نفس المصدر أن رئيس الجمهورية "ثمن عاليا فحوى مشروع القانون المقدم من وزارة الدفاع الوطني، لما يحمله من رؤية استشرافية، حماية للمصالح العليا للوطن، بإمكانية تجنيد العسكريين الاحتياطيين والاستعانة بهم في كل الظروف وفي إطار اللحمة الوطنية التي تقتضي الذود والدفاع عن كل شبر من التراب الوطني.