دعت مديرية توزيع الكهرباء والغاز للدار البيضاء بالجزائر العاصمة زبائنها إلى تسديد ديونهم عن طريق سحب فاتوراتهم لدى الوكالات التجارية التابعين لها اقليميا، حسبما جاء في بيان لمديرية التوزيع التابعة لمجمع سونلغاز.

و تابعت المديرية في بيانها قائلة أن "في اطار ضمان استمرارية الخدمة العمومية التي تكفلها المؤسسة و تجنبا لتراكم الفواتير فإن مديرية التوزيع للدار البيضاء تثق في حس المسؤولية و المواطنة لزبائنها الكرام و تدعوهم للتقرب من وكالاتها بغرض استلام فواتيرهم لتسديد مستحقات الاستهلاك عن طريق مختلف سبل التسديد المتوفرة".

و ذكرت مديرية التوزيع في بيانها بمختلف طرق الدفع الممكنة سواء على مستوى مراكز البريد و الوكالات التجارية السبع (7)، نقدا او عن طريق صكوك أو من خلال البطاقة البنكية عبر نهائيات الدفع الالكتروني أو الحساب البريدي الجاري أو الدفع الالكتروني من خلال الموقع الالكتروني للمؤسسة. "

و يمكن للزبائن التقرب من الوكالات التجارية التالية: المحمدية، باب الزوار، الدار البيضاء، برج الكيفان، برج البحري، درقانة و عين طاية من أجل وضع جدول لتسديد المستحقات التي يتم التفاوض عليه وفقا لعدد الفواتير و مبلغ المستحقات و قابلية الدفع"، حسب ذات الوثيقة.