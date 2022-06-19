أعلن محافظ ألعاب البحر الأبيض المتوسط وهران-2022، محمد عزيز درواز، أن حضور حفل افتتاح هذه التظاهرة الرياضية "سيكون بسعر رمزي بقرار من رئيس الجمهورية السيد عبد المجيد تبون".

وأبرز السيد درواز خلال كلمة ألقها بمناسبة إقامة حفل فني بعنوان "ألعاب البحر الأبيض المتوسط تحتفل بالموسيقى" أن الجمهور "سيتمكن من الدخول الى ملعب المركب الرياضي لوهران لمتابعة حفل افتتاح الألعاب المتوسطية بسعر رمزي حدد ب 100 دج وهذا بقرار من رئيس الجمهورية السيد عبد المجيد تبون".

وأشار الى أن عملية بيع التذاكر لحضور حفل الافتتاح المقرر يوم 25 جوان، والتي أطلقت اليوم الأحد تتم إلكترونيا من خلال الموقع www.oran2022.dz.