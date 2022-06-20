أصبح غوستافو بيترو، الأحد، أول رئيس يساري في تاريخ كولومبيا، حاصدا 50.47% من الأصوات في الدورة الثانية من الانتخابات الرئاسية وفقا لنتائج رسمية تشمل 99% من الأصوات التي جرى فرزها.

وحصل خصمه المليونير رودولفو هيرنانديز الذي أقر عبر "فايسبوك" بهزيمته، على 47.27% من الأصوات، أي بفارق نحو 700 ألف صوت، بحسب النتائج التي نشرتها الهيئة الوطنيّة المكلّفة تنظيم الانتخابات.

كذلك ستصبح فرانسيا ماركيز أول نائبة للرئاسة الكولومبية من أصل إفريقي.

وكتب بيترو على تويتر: "اليوم هو يوم عيد للشعب. فلنحتفل بأول انتصار شعبي". وسيكون توليه أعلى منصب في البلاد بمثابة زلزال سياسي في بلد يحتكر فيه المحافظون السلطة منذ عقود.

أما هيرنانديز، فقال في بث حي عبر فايسبوك: "اليوم اختارت غالبية المواطنين المرشح الآخر... أنا أقبل النتيجة كما هي". وأضاف: "آمل أن يعرف غوستافو بيترو كيف يقود البلاد وأن يكون مخلصًا لخطابه المضاد للفساد".

من جهته كتب الرئيس المحافظ المنتهية ولايته إيفان دوكي على تويتر: "اتصلتُ بغوستافو بيترو لتهنئته بصفته رئيسا منتخبا للشعب الكولومبي"، مضيفا: "اتفقنا على الاجتماع في الأيام المقبلة لبدء انتقال سلس ومؤسساتي وشفاف".

وهنأ وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكين اليساري غوستافو بيترو بفوزه في انتخابات الرئاسة في كولومبيا يوم أمس الأحد.

وقال بلينكين في بيان أصدرته وزارة الخارجية "نتطلع إلى العمل مع الرئيس (الكولومبي) المنتخب لتعزيز العلاقات بين الولايات المتحدة وكولومبيا على نحو أكبر ودفع بلدينا نحو مستقبل أفضل".

ترحيب يساري

أشاد رؤساء الكثير من دول أمريكا الجنوبية سواء كانوا ينتمون إلى اليسار الإصلاحي أو الثوري، بانتخاب بيترو.

فقد كتب رئيس الشيلي غابريال بوريك على تويتر "تحدثت للتو مع غوستافو بيترو لأهنئه بفوزه برئاسة كولومبيا مع فرانسيا ماركيز. أنا سعيد لأميركا اللاتينية! سنعمل معًا من أجل وحدة قارتنا في مواجهة تحديات عالم سريع التغير. إلى الأمام!".

بدوره كتب رئيس الأرجنتين ألبيرتو فيرنانديز على تويتر "يغمرني الفرح بالنصر الذي حققه غوستافو بيترو وفرانسيا ماركيز (...) نقلتُ للتو تهانيّ للرئيس المنتخب على الثقة التي منحها إياه الشعب الكولومبي. انتصاره يؤكد الديموقراطيّة ويضمن الطريق نحو أميركا لاتينية متكاملة في هذه الأوقات التي تتطلب أقصى قدر من التضامن بين الشعوب الشقيقة".

أما رئيس فنزويلا نيكولاس مادورو فقد غرد على تويتر "أهنّئ غوستافو بيترو وفرانسيا ماركيز بفوزهما التاريخي في الانتخابات الرئاسية في كولومبيا. لقد سُمع صوت إرادة الشعب الكولومبي الذي احتشد دفاعًا عن طريق الديموقراطيّة والسلام. أزمنةٌ جديدة تلوح في الأفق بالنسبة إلى هذا البلد الشقيق".

وقد قال الرئيس المكسيكي أندريس مانويل لوبيز أوبرادور على تويتر إنّ "انتصار غوستافو بيترو تاريخيّ. لطالما كان المحافظون الكولومبيّون عنيدين وصارمين".

وقال رئيس كوبا ميغيل دياز كانيل على تويتر "أتقدّم بالتهنئة الأخويّة إلى غوستافو بيترو على انتخابه رئيسًا لكولومبيا"، معتبرًا أنّ الأمر يتعلّق بـ "انتصار شعبي تاريخي". وأضاف "نكرّر رغبتنا في إحراز تقدّم في تطوير العلاقات الثنائيّة من أجل رفاهية شعوبنا".

وفي بوليفيا رحب الرئيس لويس آرسي على تويتر بفوز بيترو وقال: "تهانينا للشعب الكولومبي! تهانينا للأخ غوستافو بيترو والأخت فرانسيا ماركيز على فوزهما اليوم في صناديق الاقتراع. التكامل في أميركا اللاتينية قد تَعَزّز. نشارك الشعب الكولومبي احتفاله".

من جانبه كتب رئيس البيرو بيدرو كاستيلو على تويتر "اتّصلتُ للتوّ بغوستافو بيترو لتهنئته على فوزه الديمقراطي التاريخي في كولومبيا. نحن متّحدون بشعور مشترك يهدف إلى تحسين التكامل الجماعي والاجتماعي والإقليمي لشعوبنا. أخي غوستافو، يمكنك دوما الاعتماد على دعم البيرو".