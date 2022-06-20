ارتفعت أسعار النفط، اليوم الإثنين، بنحو طفيف وذلك بعد تراجع حاد تم تسجيله يوم الجمعة الماضية، في ظل توقعات باستمرار تشديد السياسة النقدية حول العالم لوقف تسارع التضخم.

وحسب بيانات موقع "بلومبرغ"، فإنه بحلول الساعة 06:05 بتوقيت غرينتش، ارتفعت العقود الآجلة للخام الأمريكي "غرب تكساس الوسيط" بنسبة 0.54 بالمائة إلى 110.15 دولار للبرميل، فيما صعدت العقود الآجلة لخام "برنت" بنسبة 0.50 بالمائة إلى 113.69 دولار للبرميل، وكانت أسواق النفط قد تراجعت بشكل ملحوظ الأسبوع الماضي، إذ انخفضت عقود الخام الأمريكي بنسبة 6.8 بالمائة إلى 109.56 دولار للبرميل، وسجلت خسائر خلال الأسبوع الماضي بنسبة 9.2 بالمائة.

في حين تراجعت عقود "برنت" بنسبة 5.6 بالمائة وبلغ الخام عند التسوية 113.12 دولار للبرميل، وهبط المزيج العالمي بنسبة 7.3 بالمائة في الأسبوع الفائت. وجاء هبوط الأسبوع الماضي في ظل مخاوف المستثمرين من أن يؤدي رفع معدلات الفائدة بقوة إلى إبطاء النمو الاقتصادي، الأمر الذي قد يؤدي إلى خفض الطلب على الذهب الأسود.