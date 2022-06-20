نفت ولاية باتنة في بيان بيان لها عبر صفحتها على الفايسبوك أمس الأحد نفيا قاطعا ما تم تداوله عبر مواقع التواصل الاجتماعي الفايسبوك، والذي مفاده ان ولاية باتنة قد منحت مبلغـا ماليا يقدر بـ 11 مليار سنتيم للمجلس الشعبي البلدي لبلدية تيمقاد، من أجل إعـادة تهيئة وتزيين المدخل الرئيسي للمدينة ومحاولة ربط هذا المشروع على إنه تحضير لمهرجان تيمقاد الدولي.

وأوضح الولاية إن المشروع المتعلق بتهيئة مدخل بلدية تيمقاد تحت عنوان "تهيئة حضرية مدخل تيمقاد" تم تسجيله بتاريخ 30 جويلية 2020 بالمخططات البلدية للتنمية (PCD) بمبلغ مالي يقدر بحوالي ثمانية ملايير سنتيم. أي منذ حوالي سنتين ولا علاقة له بمهرجان تيمقاد الدولي.

استنكرت ولاية باتنة مثل هذه الأخبار العارية من الصحة حسب ذات البيان، ودعت مستخدمي مواقع التواصل الاجتماعي إلى التقيد والالتزام بنشر المعلومات الصحيحة وتفادي كل الأخبار المغلوطة.