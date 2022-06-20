أعلنت السلطات السورية، اليوم الإثنين، عن "مقتل 13 عسكريا وجرح اثنين آخرين في الاعتداء الإرهابي" الذي استهدف حافلة ركاب على طريق "الزملة" ضمن جبل البشري في ريف الرقة.

وذكرت الوكالة الرسمية للأنباء "سانا"، أن "اعتداء إرهابيا استهدف حافلة ركاب على طريق الزملة ضمن جبل البشري بريف الرقة والأنباء الأولية تفيد بمقتل 13 جنديا".

وذكرت مصادر محلية "إن "جميع ركاب الحافلة هم من عناصر الجيش السوري بينهم ضباطا.. وأن الحافلة مدنية".

وتتوالى حوادث استهداف حافلات العسكريين السوريين، حيث أعلنت السلطات في شهر جانفي الماضي، عن إصابة 12 عنصر حفظ نظام، إثر انفجار عبوة ناسفة بحافلتهم على الطريق الدولي دمشق - عمان في درعا.