افتتح مساء أمس الأحد والي معسكر القطب الرياضي الجديد لمدينة سيق الذي سيحتضن جانبا من منافسات ألعاب البحر الأبيض المتوسط وهران ـ 2022، بحضور رئيس المجلس الشعبي الولائي وعدة مسؤولين بولاية معسكر.

وحسبما جاء في الصفحة الرسمية لولاية معسكر، الافتتاح انطلق في البداية بتنظيم استعراض كبير شارك فيه براعم الكشافة الإسلامية الجزائرية وعامة المواطنين والشباب يتقدمهم الوالي رفقة السلطات الأمنية والمحلية من مدخل مدينة سيق مشيا على الأقدام إلى غاية الملعب الجديد لكرة القدم. وبحضور لاعب فريق جبهة التحرير الوطني لكرة القدم محمد معوش بمناسبة مراسم إحياء الذكرى الـ 66 لاستشهاد البطل أحمد زبانة.