نصب رئيس الجمهورية، عبد المجيد تبون، اليوم الإثنين بقصر الأمم في الجزائر العاصمة، أعضاء المجلس الأعلى للشباب.

وجرت مراسم التنصيب، بحضور كل من رئيس مجلس الأمة، صالح قوجيل ورئيس المجلس الشعبي الوطني، إبراهيم بوغالي والوزير الأول، أيمن بن عبد الرحمان ورئيس المحكمة الدستورية، عمر بلحاج ورئيس أركان الجيش الوطني الشعبي، الفريق السعيد شنڤريحة، بالإضافة إلى مدير ديوان رئاسة الجمهورية عبد العزيز خلف والأمين العام لرئاسة الجمهورية محمد الأمين مسايد ومستشارين لرئيس الجمهورية وأعضاء من الحكومة وعدد من إطارات الدولة.

وفي تصريحات عقب عملية التنصيب، قال الرئيس تبون إن البلاد تسير في مسار جديد منذ الانتخابات الرئاسية وبمنطق جديد مع إبعاد المال الفاسد عن العملية الانتخابية.

وأضاف رئيس الجمهورية: "وصلنا اليوم لتنصيب الهيئات والمؤسسات على غرار المرصد الوطني والمحكمة الدستورية وهذا ما يدل على إن هناك تغيير جوهري".

وأكد الرئيس تبون أن المجلس الأعلى للشباب نقطة انطلاق للاندماج في ديناميكية البلاد، مضيفا أنه ينتظر الكثير من أعضائه تقييم المخطط الوطني للشباب.

ويتكون المجلس الأعلى للشباب الذي عين الرئيس تبون على رأسه، مصطفى حيداوي، من 348 عضوا من بينهم 232 عضوا منتخبا بعنوان تمثيل شباب الولايات، ويمارس الأعضاء عهدتهم لمدة أربع سنوات غير قابلة للتجديد وتتميز بالمناصفة بين الجنسين.