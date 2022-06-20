يغادر أحمد أبو الغيط، الأمين العام لجامعة الدول العربية، القاهرة ظهر اليوم، على رأس وفد من الأمانة العامة متوجهاً إلى الجزائر في زيارة تستمر يومين بدعوة من وزير الخارجية رمطان لعمامرة.

ونقلت صحيفة "الأهرام" عن المتحدث باسم الأمين العام، جمال رشدي، أنه من المنتظر أن يحظي الأمين العام خلال الزيارة باستقبال من رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون في إطار الرئاسة القادمة للجزائر للقمة العادية الحادية والثلاثين التي تحتضنها الجزائر في مطلع نوفمبر المقبل للتشاور حول مجمل الأوضاع العربية.

وأضاف رشدي، أن الزيارة ستشمل أيضاً محادثات للأمين العام مع وزير الخارجية، حول عدد من الموضوعات العربية المطروحة علي جدول أعمال القمة المقبلة وكذا الأمور ذات الصلة بالإعداد للقمة.

وسوف يعقد لقاء موسع للأمين العام مع كبار مسؤولي الخارجية للحديث عن ذات الموضوعات.