من المرتقب أن يفتتح غدا الثلاثاء المركز الدولي للصحافة المخصص للإعلاميين المكلفين بتغطية فعاليات الطبعة الـ 19 لألعاب البحر الأبيض المتوسط وهران-2022، حسبما استفيد اليوم الإثنين من اللجنة المنظمة لهذه التظاهرة الرياضية.

واستنادا إلى لجنة الإعلام والصحافة التابعة للجنة المنظمة لألعاب البحر الأبيض المتوسط وهران-2022 فإن هذا المركز الدولي للصحافة المتواجد بفندق "الميرديان" يوفر كل الظروف الملائمة لعمل الصحفيين الجزائريين والأجانب المعنيين بتغطية هذا الحدث.

ويحتوي هذا المركز على زهاء 120 جهاز إعلام ألي بجميع لواحقه مع رفع تدفق الأنترنت إلى 200 ميغابايت فضلا عن تخصيص شاشة عملاقة لمتابعة جميع المنافسات الرياضية على المباشر دون التنقل إلى المواقع المعنية.

وقد تم وضع تحت تصرف وسائل الإعلام السمعية البصرية العمومية الوطنية والخاصة والأجنبية على مستوى ذات المركز خمسة بلاتوهات مجهزة بالكاميرات والإنارة مع توفر التقنيين لبث وتسجيل مختلف الحصص التلفزيونية وست قاعات للتعليق الإذاعي فضلا عن قاعة للمحاضرات وأخرى للندوات الصحفية.