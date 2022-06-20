كشف رئيس الغرفة الليبية الرومانية للتجارة، سمير الكوافي، أن الجزائر كدولة وككيان لا أحد يمكنه تجاوز موقعها الاستراتيجي الجيو سياسي، والاقتصادي، على المستوى الإقليمي، مضيفا بأن الشقيقة الجزائر تزجر بإمكانيات لم يتم استغلالها كما وجب فيما يتعلق بقطاع الاقتصاد والمبادلات التجارية.

وقال سمير الكوافي لـ"الخبر" على هامش الزيارة التي قادته إلى الجزائر، والتي دامت أسبوعا كاملا، بدعوة من شركة الاتحاد للاستثمار والدراسات والاتصالات والخدمات، أن هذه الزيارة جاءت في إطار العمل على وضع استراتيجية عمل بهدف مضاعفة حجم المبادلات التجارية والتعاون الاقتصادي بين ليبيا والجزائر، حيث وقف خلال جولة عمل قادته إلى عدة ولايات، على عدد من الشركات والمصانع والوحدات الإنتاجية، مؤكدا على الرغبة الكبيرة التي لمسها من أجل فتح آفاق تجارية واقتصادية مشتركة بين رجال الأعمال والمتعاملين الاقتصاديين بكل من ليبيا والجزائر.

وأوضح رئيس الغرفة الليبية الرومانية للتجارة لـ "الخبر"، أنه قام بعقد العديد من جلسات العمل المشتركة على مستوى المجلس الشعبي الوطني، وكذا مع مستثمرين، رجال أعمال، رجال قانون وإعلاميين جزائريين، مضيفا أنه سيتم إبرام العديد من الصفقات والمعاملات الاقتصادية مع شركائه بالجزائر، خاصة وأنهم يعملون ميدانيا من أجل التحضير وتنظيم حدث اقتصادي وتجاري هام خلال الفترة القادمة.

ويؤكد محدثنا، أن هذه الجهود المبذولة من الطرفين، جاءت بغية إعطاء دفع قوي للعلاقات الاقتصادية والتجارية بين الشقيقتين ليبيا والجزائر، ووضع خطة هادفة للتأقلم مع المتغيرات الاقتصادية بالبلدين وبمنطقة شمال إفريقيا.

من جهة أخرى أوضح رؤوف بوطرفة المدير العام لشركة الاتحاد، أن دعوة سمير الكوافي رئيس الغرفة الليبية الرومانية للتجارة جاءت في وقتها، حيث أصبح شريكا فعليا في شركة الاتحاد وقائما بأعمالها على مستوى دولة ليبيا، حيث تمكن الطرفان من إبرام العديد من الاتفاقيات في المجال الاقتصادي التجاري، كما تم الخروج ببرنامج عمل هام سيتم طرحه قريبا أمام الجهات الوصية.