تمكنت قوات الشرطة القضائية بالأمن الحضري الخارجي لبلدية إستيدية (أمن ولاية مستغانم) من توقيف مدبرين للهجرة غير الشرعية عن طريق البحر، حسبما أستفيد اليوم الإثنين من هذا السلك الأمني.

وأوضح بيان لخلية الاتصال والصحافة تلقت "وكالة الأنباء الجزائرية نسخة منه أن العملية جاءت بعد شكوى تقدم بها ضحية ينحدر من إحدى الولايات الجنوبية للوطن مفادها أنه تعرض للنصب والاحتيال من قبل شخص مسبوق قضائيا (28 سنة) وشقيقته (29 سنة).

وقام المشتبه فيهما بإيهام الضحية عبر مواقع التواصل الاجتماعي بتدبير رحلة للإبحار السري إلى الضفة الأخرى من المتوسط مقابل مبلغ مالي قدره 1 مليون دج، يضيف المصدر ذاته.

ودفعت الضحية للمشتبه فيهما ما قيمته 960 ألف دج وأقامت بمسكن مستأجر بإحدى البلديات الساحلية لولاية مستغانم في انتظار الهجرة غير الشرعية قبل أن تتفاجأ بإلغاء الرحلة وأنها كانت محل نصب واحتيال.

وبعد إخطار وكيل الجمهورية المختص إقليميا واطلاعه بكافة الوقائع حددت قوات الشرطة مكان المشتبه فيهما وتم ترصدهما وإيقافهما، يضيف ذات البيان.

وبينت التحقيقات مع الموقوفين الاثنين خططهما الإجرامية التي كانت تهدف إلى الإيقاع بالضحايا من خلال مواقع التواصل الاجتماعي.

وبتهمة محاولة تدبير الخروج من التراب الوطني لغرض الحصول على منفعة مالية والنصب والاحتيال أنجزت قوات الشرطة ملفا قضائيا ضد المشتبه فيهما وتم تقديمهما إلى الجهات القضائية التي أمرت بإيداع المشتبه فيه الرئيسي الحبس المؤقت واستفادة شقيقته من استدعاء مباشر لجلسة المحاكمة.