وضعت المديرية العامة للأمن الوطني بمناسبة انطلاق موسم الاصطياف 2022، مخططا خاصا لضمان أمن المواطن وحماية الممتلكات على مستوى 14 ولاية ساحلية، تتمثل في وضع 80 مركز شرطة لتأمين 102 شاطئ، حسب ما أفاد به، اليوم الإثنين، بيان للمديرية.

وأوضح البيان إنه، بمناسبة انطلاق موسم الاصطياف (2022)، سطرت المديرية العامة للأمن الوطني "مخططا خاصا لضمان أمن المواطن وحماية الممتلكات، حيث تم بالمناسبة، وضع 80 مركز شرطة تحت الخدمة على مستوى 14 ولاية ساحلية، لتأمين 102 شاطئ مسموح للسباحة الواقعة بإقليم اختصاص الأمن الوطني".

وفي إطار هذا المخطط ستسهر ذات المصالح على "توفير تغطية أمنية فعالة من خلال الدوريات التي ستجوب الشواطئ، الأماكن والساحات العمومية المحاذية للشواطئ، وكذا النقاط التي تحتضن التظاهرات الترفيهية، والتي تعرف إقبالا كبيرا للمواطنين والعائلات في موسم الصيف".