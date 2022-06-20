أشرف الوزير الأول، أيمن بن عبد الرحمان، اليوم الاثنين بالجزائر العاصمة، على افتتاح أشغال الدورة الاستثنائية للجمعية العامة لرابطة المجالس الاقتصادية والاجتماعية العربية و الهيئات المماثلة لها، التي تنظم تحت الرعاية السامية لرئيس الجمهورية، عبد المجيد تبون.

وحضر مراسم افتتاح الجمعية العامة الاستثنائية أعضاء من الحكومة ومستشارون لرئيس الجمهورية ووزراء من دول عربية ورؤساء المجالس الاقتصادية والاجتماعية العربية وأعضاء من البرلمان ومن السلك الدبلوماسي المعتمد بالجزائر ورؤساء هيئات وطنية وممثلو أرباب العمل.

وعرفت هذه الدورة الاستثنائية مشاركة 10 دول عربية، إلى جانب منظمة العمل العربية بصفة ملاحظ، لتجديد مجلس الإدارة وهياكل الرابطة و"إعطائها نفسا جديدا".

وأنشئت رابطة المجالس الاقتصادية والاجتماعية العربية والهيئات المماثلة لها سنة 2015 بالجزائر، حيث عرفت عدة نشاطات وفعاليات تولتها الجزائر، قبل ان تعرف بعض الركود بفعل تأثيرات جائحة كوفيد-19.