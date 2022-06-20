قتل شخص وإصابة 8 آخرون، جراء إطلاق نار جماعي، في حي هارليم بنيويورك، حسبما أعلنت عنه شرطة المدينة، اليوم الاثنين.

وذكرت وسائل اعلام أمريكية، نقلا عن شرطة المدينة، أنه من بين المصابين 6 رجال وسيدتين، لافتة إلى أن إطلاق النار استهدف جمعا من الأشخاص، كانوا على ممر للمشاة عقب انتهائهم من حضور سهرة، في وقت متأخر مساء أمس الأحد.

وقالت الشرطة ان القتيل شاب يبلغ من العمر 21 عاما، حيث لفظ أنفاسه الأخيرة بعد وصوله إلى المستشفى لتلقي العلاج .

وتشهد الولايات المتحدة الأمريكية، مؤخرا، ارتفاعا ملموسا في حوادث إطلاق نار، حيث سجل ما لا يقل عن 255 حادث إطلاق نار في البلاد منذ بداية السنة الجارية .