أدانت عشية اليوم، محكمة الجنايات بمجلس قضاء عنابة، المتهم بقتل مهندس معماري بداخل مكتبه بحي" لاكولون" ، بحكم الاعدام، لارتكابه جناية القتل العمدي مع سبق الاصرار و الترصد.

اهتزت مدينة عنابة في جويلية 2016، على وقع جريمة شنعاء، راح ضحيتها مهندس معماري يبلغ من العمر حوالي خمسة وثلاثين سنة، على خلفية تعرضه للقتل و التنكيل من طرف شخص يبلغ من العمر خمسة وعشرين سنة، كان يشتغل كمساعد و مهندس متربص بنفس المكتب.

وقد أخذت القضية ، حيينها، رواجا واسعا ، بعدما اقدم مجموعة من المواطنيين عبر وساىط التواصل الاجتماعي فايسبوك، على عرض صور و فيديوهات ، أظهرت القاتل ، واقفا في الشارع ومرتدي لقميص ابيض و ثيابه ملطخة بالدماء ، ويحمل بيده سكينا، ويصرخ بصوت عال مرددا عبارات لقد قتلته لقد قتلته، اتصلوا بالشرطة لكي يوقيفونني.."

وتضمن قرار الإحالة، سرد لوقائع بشعة، راح ضحيتها المهندس ، بعدما أقدم القاتل ، وحسب اعترافاته، بالترصد إلى الضحية، عدة مرات، وأقتنائه لسكين كان يحمله معه منذ21 يوما يتحيين الفرصة و الظرف المناسب لارتكابه فعلته الشنيع، وبتاريخ 25 جويلية 2016، قرر القاتل ، على حد قوله، تنفيذ جريمته ، بعدما استدرج الضحية في مكتبه، وأوهمه بمناقشة ملف معماري كان محل متابعة من طرف المتهم، وبمجرد التفات الضحية، انهال عليه، بطعنة قاتلة على مستوى الرقبة، أضعفت الضحية و سهلت من مهمة القاتل الذي انهال عليه بما يقارب 37 طعنة عبر مختلف انحاء جسده ليختتم فعلته بمحاولة قطع راس الضحية.

واعترف المتهم، أثناء الجلسة، بأنه كان على خلافات سابق مع الضحية، لها علاقة بمشكل نفسي و ابتزاز و تهديدات كان يتعرض لها من طرف الضحية الذي كان يشتغل معه متربص بمكتبه الهندسة المعمارية.