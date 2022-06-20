أعلنت لجنة تنظيم الألعاب المتوسطية بوهران اليوم الاثنين في بيان لها أنه تم بيع جميع التذاكر الكترونيا الخاصة بحفل

افتتاح الطبعة الـ19 لألعاب البحر الأبيض المتوسط المقرر سهرة السبت المقبل بملعب 40.000 متفرج التابع للمركب الأولمبي الجديد بوهران.

ونفذت جميع التذاكر التي طرحت للبيع وعددها 32.000 تذكرة في أقل من 24 ساعة، حيث انطلقت العملية ليلة الأحد بثمن رمزي يقدر بـ 100 دج تطبيقا لتعليمات رئيس الجمهورية، عبد المجيد تبون.

وأوضحت لجنة التنظيم لعشاق الرياضة عموما والراغبين في حضور منافسات الألعاب المتوسطية التي ستستمر إلى غاية 6 جويلية أنه بإمكانهم فتح حساباتهم و حجز التذاكر الخاصة بالمسابقات مجانيا عبر نفس المنصة و ذلك بعد بضعة أيام.

يذكر أن طبعة وهران ستعرف مشاركة قرابة 3.400 رياضي ورياضية من 26 دولة ويتنافسون في 24 رياضة.