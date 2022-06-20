احتج الاثنين سكان من بلدية الأبيار، بالجزائر العاصمة، بسبب الاقصاء من الاستفادة من السكن العمومي الايجاري (الاجتماعي)، مطالبين بمراجعة قائمة المستفيدين التي تضم مائة اسما، فيما أوضح رئيس البلدية، بأنّ القائمة خضعت للمعايير القانونية المعمول بها.

وأوضح أحد المواطنين غير المعنيين بالاستفادة في حديثه مع "الخبر":"أنا كفيف بنسبة مائة بالمائة، والقانون يمنح ذوي الاحتياجات الخاصة أسبقية في النقاط (30 نقطة) فضلا عن كوني أقطن في دار جدي، رفقة زوجتي وابناي، في بيت عائلي يضم ثمانية أفراد، على مساحة 36 مترا مربعا"، وأضاف المتحدث بأنه قابل رئيس البلدية، الأخير الذي "لم يقدم أي سبب لإقصائي، وطلب مني أن أتقدم بطعن".

وأضاف مواطن آخر:"لم تستفد فئة الأقبية والأسطح"، وأضاف:"قبل مدة توفي طفل بسبب سقوطة من أعلى السطح، ومع ذلك لم يستفد قاطنوه من سكن".

من جهته ردّ رئيس بلدية الأبيار خالد كرجيج، في تصريحه لـ"الخبر" بأن "البلدية استلمت حصة بـ100 وحدة سكنية، وزعتها على 1700 مواطن ممن أودعوا ملفات"، وأنها وزعت حسب القوانين السارية، وقد "استقبل صباح أمس 155 مواطن محتج"، وأن أغلب أسبابالمقصيين خارجة عن نطاق البلدية، "فئة تجاوز دخلها الـ24 ألف دينار المحددة كأقصى حد للاستفادة من السكن خاصة وأن آخر دراسة تمت في جانفي الماضي، وآخرون يحوزون على استفادات سابقة من سكنات في احدى الصيغ المطروحة، أو كورثة".

كما أضاف المتحدث بأنه "لم يؤخذ بعين الاعتبار الملفات الجديدة المودعة سنتي 2021 و2022، كون أصحابها قاموا بوضعها بعدما حصلت البلدية على الحصة السكنية".

ومن بين الفئات أيضا، حسب نفس المصدر، "من غادر البلدية منذ مدة وبالتالي لا لا يحق له الاستفادة في بلدية لا يسكن فيها".

وعن أصحاب الأقبية والأسطح رد كرجيج بالقول إنّ "بعضهم استفاد من سكنات، في حين لا يملك آخرون حتى ملفا على مستوى البلدية".