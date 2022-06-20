استقبل وزير التعليم العالي والبحث العلمي، عبد الباقي بن زيان، اليوم الاثنين بمقر الوزارة، سفير دولة الكويت بالجزائر، محمد مرزوق سليمان مطلق الشبو، حيث تمحورت المحادثات بين الطرفين حول تعزيز التعاون بين البلدين في مجال التعليم العالي والبحث العلمي، حسب ما أفاد به بيان الوزارة.

وذكر المصدر ذاته، أنه "على إثر الزيارة التي قام بها رئيس الجمهورية، عبد المجيد تبون، إلى دولة الكويت شهر فبراير الماضي، التقى بن زيان نظيره الكويتي، أين استعرضا حالة التعاون والتبادل بين القطاعين في البلدين وتعزيز سبل ترقيته من خلال اتفاقية إطار تحدد محاور هذا التعاون وأولويات مخطط عمل الحكومة حول الأمن الغذائي والأمن الطاقوي وصحة المواطن وفي مجال التكوين والبحث وتبادل الخبرات، وخصوصا الخبرات الجزائرية في مجال التعليم في العلوم وتحديدا الفيزياء والرياضيات وتعليمية اللغات".

وفي هذا السياق أكد الطرفان "تطلعهما إلى الارتقاء بالتعاون والتبادل الثنائي في مجال التعليم العالي والبحث العلمي إلى مستوى العلاقات التاريخية الأخوية والسياسية بين البلدين والشعبين الشقيقين".

كما أكد السفير الكويتي "رغبة بلاده في الاستفادة من الخبرات الجزائرية والاستثمار في جميع المجالات، وخصوصا التعليم والبحث وفي المحاور ذات الأولوية والاهتمام المشترك، إلى جانب تبادل الخبرات ما بين الجامعات الجزائرية والكويتية العمومية والخاصة، والمؤسسات والهيئات الأكاديمية والبحثية التابعة لمجلس الوزراء الكويتي".

وفي سياق متصل، أكد وزير التعليم العالي والبحث العلمي أنه, على إثر اللقاء مع زميله الكويتي خلال زيارة رئيس الجمهورية إلى دولة الكويت، اتفق الطرفان على "إعداد مشروع نص اتفاقية وهو ما تم بالفعل في انتظار موافقة الطرف الكويتي على تحديد موعد لتوقيعها بالكويت، بحضور وزير التعليم العالي والبحث العلمي"، معربا عن رغبة الجزائر "في الارتقاء بهذا التبادل إلى مستوى التوأمة بين جامعات البلدين في إطار مبدأ رابح-رابح وذلك في أقرب الآجال".