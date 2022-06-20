حجزت مصالح أمن ولاية تيبازة 2995 قرص مهلوس وأوقفت شخصين ينحدران من ولاية مجاورة، كانا بصدد ترويجها بإقليم تيبازة.

العملية حسب ما كشفت عنه مصالح أمن ولاية تيبازة اليوم ، جاءت على إثر ورود معلومات مؤكدة إلى فرقة البحث و التدخل بأمن الولاية مفادها قيام شبكة إجرامية بترويج المؤثرات العقلية بإقليم الاختصاص، وبعد تكثيف التحريات و العمل الإستعلاماتي بالتنسيق مع فرقة مكافحة المخدرات، تم وضع وتنفيذ خطة ميدانية محكمة ، أسفرت عن توقيف مركبة سياحية لى متنها شخصين، ينحدران من ولاية مجاورة.

وبعد التفتيش الدقيق للسائق و مرافقه تم ضبط وحجز 2995 قرص مهلوس كانت مخبأة بإحكام على مستوى مبرد محمول داخل السيارة، حيث كان افراد العصابة بصدد ترويجها داخل إقليم الولاية، كما تم حجز سيارة سياحية تستعمل في النقل و الترويج وهاتفين نقالين .

وبعد استكمال اجراءات التحقيق تم انجاز ملف قضائي ضد المشتبه فيهما، عن قضية حيازة نقل و ترويج المؤثرات العقلية في إطار جماعة إجرامية منظمة، ليتم تقديمهم أمام النيابة المختصة.