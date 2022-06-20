تعرضت أمس الأحد منطقة طريق الشريعة ببلدية البليدة لعملية سطو استهدفت سرقة 1200 متر من الكوابل النحاسية ما أدى إلى انقطاع الكهرباء عن الزبائن المزودين بالطاقة الكهربائية، حسبما أفادت به اليوم الاثنين مديرية التوزيع البليدة.

وأوضح بيان صادر عن هذه المؤسسة "تعرض يوم 19 يونيو 1200 متر من الكوابل النحاسية لعملية سرقة من طرف مجهولين بمنطقة طريق الشريعة ببلدية البليدة ما أدى إلى انقطاع الكهرباء عن الزبائن المزودين بالطاقة الكهربائية عبر هذه الخطوط الكهربائية المسروقة".

وأضاف المصدر ان اعوان المقاطعة التقنية للكهرباء تنقلوا عقب الحادثة للقيام بالاشغال اللازمة المتمثلة في استخلاف الخيوط الكهربائية المسروقة بخيوط أخرى من أجل إرجاع التيار الكهربائي للزبائن المتضررين لضمان استمرارية الخدمة.

ولفت المصدر الى انه تم ايداع شكوى لدى المصالح الأمنية وفقا للاجراءات القانونية المعمول بها لايقاف المتسببين في هذا العمل اللامسؤول و اللاأخلاقي الذي يسبب ازعاجا للزبائن و خسائر مالية تتكبدها الشركة.

وأحصت مديرية التوزيع للبليدة في الفترة الممتدة من الفاتح يناير 2022 الى غاية اليوم 27 حالة سرقة تعرضت لها شبكة توزيع الكهرباء نفذت من طرف أشخاص مجهولين و مست السرقة قرابة 5 كلم من الكوابل أو الخطوط النحاسية الناقلة للكهرباء بالإضافة الى لوحات توزيع و قواطع كهربائية.

وأضاف المصدر ان هذه الاعتداءات المتكررة على الشبكة ينجر عنها تأثير سلبي على نوعية و استمرارية الخدمة المقدمة للزبائن و خسائر مادية معتبرة بالنسبة للمؤسسة تتضمن كمية الطاقة غير الموزعة و تكاليف اصلاح الأعطاب، ناهيك عن الاخطار التي تشكلها على سلامة الأفراد و الممتلكات.