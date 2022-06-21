قال البرلماني الهندي، امتياز جليل، إنّ الاعتداء على المسلمين وهدم بيوتهم وقتلهم يمرّ دون إدانة من رئيس الحكومة ناريندرا مودي أو أيّ من وزرائه.



وأكّد امتياز في حوار مع حصة “المسائية” على قناة “الجزيرة مباشر”، أنّ “الهند يجب أن تضطلع بمسؤولية كبيرة لكي تبقى ديمقراطية حيّة، لكنّها متورّطة بأفعال إجرامية، وحياة المسلمين في هذه البلاد صعبة للغاية”، مشيرًا إلى أنّه “حان الوقت لكي ننفض الغبار عن هذا الوضع ونغيره”. وتابع “المستوى الّذي وصلنا إليه من الانتهاكات يدعونا إلى القول إنّ السّيل قد بلغ الزُّبَى والكأس قد فاضت”.



وانتقد جليل تعامل الحكومة مع المسؤولة الهندية ‘نبور شارما’ الّتي أساءت إلى النّبيّ محمّد عليه الصّلاة والسّلام، حيث أقيلت من منصبها الحزبي فقط، في حين يقبع في السجون معتقلو الرأي من المسلمين الّذين انتقدوا مسؤولين حكوميين، على حدّ قوله.



وأكّد البرلماني الهندي المسلم أنّ الشّباب المسلمين “يُضرَبون بلا رحمة في مراكز الشرطة دون أن يحاسب أحد”. مشيرًا إلى أنّ المسلمين يواجهون جرائم كراهية متزايدة على أساس الدّين.

واتّهم امتياز جليل وسائل الإعلام الهندية بالتّواطؤ في التّعتيم على انتهاكات الحزب الحاكم في حقّ المسلمين.



يشار إلى أنّ المسلمين نزلوا إلى الشّوارع في مختلف أنحاء الهند للاحتجاج على تصريحات مناوئة للإسلام أدلى بها عضوان في الحزب الحاكم الّذي يتزعّمه رئيس الوزراء ناريندرا مودي.