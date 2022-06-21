اختيرت لوحة لفتاة مسلمة محجّبة تحمل عبارة “حجابي يُقوّيني” باللغة العربية، رسمتها طالبة أمريكية من أصول عربية كي تعرض في مبنى الكونغرس الأمريكي.



وفازت الطالبة سالي المقلاني من مدرسة “رينيسانس” الثانوية للفنون في نيويورك، بمسابقة الكونغرس الفنية لعام 2022م ضمن منطقتها، واختارت النائبة في الكونغرس “ألكساندريا أوكاسيو كورتيز” لوحة سالي لمَا تمثّله من رواية مضادة للكراهية ضدّ الحجاب، معتبرة أنّ اللّوحة “أداة للتّعبير عن الذّات وتمكين الشّابات”.



وأضافت ألكساندريا كورتيز أنّ “تصوير الفنانة لشابة مسلمة متألّقة يتعارض بقوّة مع الصّور النّمطية المعادية للإسلام والحجاب، فضلًا عن لون حجابها الأصفر والخلفية الدّاكنة، اللّذين يبهران النّاظر للوحة” مشيرة إلى أنّ “الفن الجميل المقترن بالرّسالة القويّة يمثّل منطقتي بالتّأكيد”.



وقالت الطالبة سالي لوسائل إعلامية: إنّها من خلال عملها الفني تأمل أن تشعر كلّ فتاة محجّبة بالرّاحة والثّقة أثناء ارتدائها لحجابها، فهو يمثّل الحماية والقوّة لها في المجتمع.

يشار إلى أنّ الكونغرس يقيم في كلّ عام هذه المسابقة الفنية في جميع أنحاء البلاد برعاية أعضائه، ويتمّ عرض لوحات المشاركين الفائزين في مبنى الكابيتول لمدّة عام.