أطلقت الولايات المتحدة والمغرب، أمس الإثنين، تدريبات "الأسد الإفريقي 2022"، بمشاركة الكيان الصهيوني لأول مرة.

وإلى جانب المغرب يقام جزء من هذه التمارين أيضا في تونس والسنغال وغانا، وتستمر حتى 30 جوان، بحسب ما أعلنت القيادة العسكرية الأمريكية لإفريقيا (أفريكوم).

وأوضحت قيادة أفريكوم أن هذه التدريبات تهدف إلى "تقوية قدراتنا الدفاعية المشتركة في مواجهة التهديدات العابرة للبلدان والمنظمات المتطرفة العنيفة".

ويتضمن برنامج "الأسد الإفريقي 2022" مناورات عسكرية برية وجوية وبحرية وتمارين للتطهير البيولوجي والإشعاعي والنووي والكيميائي. وتحتضنها مدينة القنيطرة بالإضافة إلى عدة مواقع في الجنوب بينها منطقة عند الحدود مع الجزائر.