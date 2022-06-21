حدد الاتحاد الإفريقي لكرة القدم "كاف"، مواعيد انطلاق بطولات إفريقيا للموسم الجديد، سواء دوري الأبطال أو الكونفيدرالية.

وقرر الكاف تأجيل انطلاق الموسم الجديد من بطولات إفريقيا، بحيث تنطلق في الـ 9 سبتمبر بدلا من الـ9 أوت.

وتقرر استمرار نظام الخمسة تبديلات في الموسم الجديد، بجانب السماح بقيد 40 لاعبا لكل ناد بدلا من 30، وكذلك السماح بوجود 9 لاعبين على مقاعد الاحتياط بدلا من سبعة.

كما قرر الاتحاد الإفريقي تخصيص فترة قيد واحدة فقط للأندية المشاركة في بطولات الموسم الجديد، من 1 إلى 15 أوت المقبل.

ونقلا عن موقع " كورة" وحسب مصادره الخاصة ،تقرر إلغاء فكرة تخصيص أكثر من موعد للقيد، والاكتفاء بفترة واحدة فقط قبل انطلاق البطولة، بجانب فترة الانتقالات الشتوية في جانفي. ووضع الكاف المواعيد على النحو التالي:

الدور التمهيدي الأول: الذهاب من 9 إلى 11، والعودة من 16 إلى 18 سبتمبر.

الدور التمهيدي الثاني: الذهاب من 7 إلى 9، والعودة من 14 إلى 16 أكتوبر.

ملحق (الكونفيدرالية): من 2 إلى 9 نوفمبر.

الجولة الأولى (مجموعات) من 10 إلى 12 فيفري 2023.

الجولة الثانية من 17 إلى 19 فيفري.

الجولة الثالثة: من 24 إلى 26 فيفري.

الجولة الرابعة: 7 و8 مارس.

الجولة الخامسة: 17 و18 مارس.

الجولة السادسة: من 31 مارس إلى 2 أفريل.

ربع النهائي: الذهاب من 21 إلى 23، والعودة من 28 إلى 30 أفريل.

نصف النهائي: الذهاب من 12 إلى 14، والعودة من 19 إلى 21 ماي.

النهائي: من 2 إلى 11 جوان 2023.