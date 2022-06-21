رفض الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون استقالة رئيسة الوزراء الفرنسية، جاء ذلك نقلا عن تقارير إعلامية.

وأصبح ماكرون، الذي فاز قبل شهرين فقط بعهدة انتخابية ثانية، محاصرا الآن بعدما خسر تحالفه 105 مقاعد، ما يعنى أنه سيعانى من أجل تنفيذ أجندته.

وحقق اليمين المتطرف بقيادة مارين لوبان وتحالف اليسار بقيادة جان لوك ميلنشون أكبر انتصارات في الانتخابات التشريعية.

وقال تحالف نوبيز اليسارى بقيادة ميلنشون إنه يخطط لإجراء تصويت سحب الثقة ضد الحكومة في الخامس من جويلية.

وأصبح تحالف "نوبس" ثاني أكبر تكتل في الجمعية الوطنية، لكنه لا يملك ما يكفى من الأصوات بمفرده لتبنى تصويت سحب الثقة، ولديه عدد قليل من الحلفاء في البرلمان المنقسم بشدة.