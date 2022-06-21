ارتفعت أسعار النفط، نحو 1.5بالمائة خلال تعاملات اليوم الثلاثاء، ، في محاولة لتعويض خسائر الأسبوع الماضي.

وبحلول الساعة 08:03 صباحًا بتوقيت غرينتش ، ارتفعت أسعار العقود الآجلة لخام برنت القياسي بنسبة 1.13%، لتبلغ 115.42 دولارًا للبرميل.

وتراجع العقد القياسي 7.3% الأسبوع الماضي، بأول هبوط في 5 أسابيع، بحسب ما نقلت وكالة بلومبيرغ.

كما ارتفع سعر العقود المستقبلية لخام غرب تكساس الذي ينتهي في وقت لاحق يوم الثلاثاء، بنسبة 1.85%، مسجلًا 111.59 دولارًا للبرميل.

وكان الخام الأمريكي قد انخفض 9.2% الأسبوع الماضي.