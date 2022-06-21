ترأس وزير الصناعة الصيدلانية الدكتور عبد الرحمان جمال لطفي بن باحمد، أمس الإثنين، لقاء مع ممثلي السلك الدبلوماسي الإفريقي المعتمد بالجزائر، لوضع تحت تصرف الوكالة الإفريقية للأدوية، كافة الخبرات الجزائرية، من خلال مواردها المؤسساتية والعلمية والتنظيمية من أجل دعم ومساعدة الوكالة في إنجاز مهامها.

وأوضحت الوزارة في بيان لها عبر صفحتها الرسمية في "فايسبوك"، أنه "في إطار الترويج لترشّح الجزائر لاحتضان مقر الوكالة الإفريقية للأدوية AMA، ترأس وزير الصناعة الصيدلانية الدكتور عبد الرحمان جمال لطفي بن باحمد، أمس، لقاء مع ممثلي السلك الدبلوماسي الإفريقي المعتمد بالجزائر بحضور عميدة المجموعة الإقليمية للسفراء الأفارقة المعتمدين والمقيمين في الجزائر، بالإضافة إلى الأمينة العامة لوزارة الصناعة الصيدلانية، والإطارات السامية بوزارة الخارجية ووزارة الصناعة الصيدلانية".

وقد قدّم إطارات وزارة الصناعة الصيدلانية من خلال عروض مفصّلة محتوى وأفضليات ترشّح الجزائر لاحتضان مقر الوكالة، أمام السفراء والممثلين المعتمدين في الجزائر لـ 27 دولة إفريقية، حسب ذات المصدر.

وجاء في البيان أن هذه العروض التي تبرز حجم وأهمية العرض الجزائري، المقدّم "كأفضل ترشّح" لاحتضان مقر الوكالة الإفريقية للأدوية، قدمت في شكل وسائط رقمية ووثائق، سيقوم سفراء وممثلو البلدان الإفريقية المعتمدون والمقيمون في الجزائر بنقلها إلى سلطات بلدانهم، ممّا يسمح لهم بتقدير وتقييم أفضل لأهمية عرض الجزائر خلال الدورة العادية الحادية والأربعين 41 للمجلس التنفيذي للاتحاد الإفريقي، التي سيتم من خلالها تحديد مقر الوكالة الإفريقية للأدوية AMA في 14 و15 جويلية القادم في لوساكا.