أعلنت إحدى الشركات الإماراتية، أنها بصدد بناء ميناء جديد في السودان.

وقال رئيس الشركة الإماراتية "دال" إن الإمارات ستبني الميناء الجديد على ساحل البحر الأحمر في السودان في إطار حزمة استثمارية تتضمن إنشاء منطقة للتجارة الحرة بقيمة 6 مليارات دولار، حسبما نقلته وكالة سبوتنيك من مصادر إعلامية.

ومن ضمن المشروع الاقتصادي وديعة إماراتية في البنك المركزي 300 مليون دولار.

وقال وزير المالية والتخطيط الاقتصادي بالسودان، جبريل إبراهيم محمد، إن "السودان وقع مذكرة تفاهم مع الإمارات بشأن ميناء جديد ومشروع زراعي."وذكر أن "الميناء الذي تبلغ تكلفته 4 مليارات دولار، سيكون قادرا على التعامل مع كل أنواع السلع ومنافسة الميناء الرئيسي في البلاد بورتسودان".