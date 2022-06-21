أتلفت حرائق الغابات 270 هكتارا عبر عدة ولايات من الوطن ضمن 57 بؤرة حريق تم تسجيلها شهر جوان الجاري، حسبما أكده المدير العام للغابات جمال طواهرية.

وأكد طواهرية ، اليوم الثلاثاء، في تصريح للإذاعة الوطنية أنه تم تسجيل 57 بؤرة حريق منذ بداية شهر جوان الجاري، التهمت نيرانها 270 هكتارا، أهمها الحريق المسجل بولاية سكيكدة .

وذكر المتحدث بحصيلة 2021 ، حيث قال إن النيران التهمت حوالي 100 ألف و101 هكتار منها 72 ألف هكتار خلال الأسبوع الذي سجلت فيه عدة وفيات.

وبخصوص إنتاج الفحم، كشف المتحدث عن تعليق إنتاج المادة مؤقتا خلال فصل الصيف، مذكّرا بالتدابير الوقائية الواجب اتخاذها من طرف المواطنين، لاسيما خلال فصل الصيف بتجنب عملية الشواء في الغابات.