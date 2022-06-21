كشف الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، بأن صاروخ "سارمات" سوف يدخل الخدمة في القوات المسلحة الروسية نهاية العام الجاري.

جاء ذلك في كلمة ألقاها خلال لقائه مع خريجي الأكاديميات العسكرية في موسكو اليوم الثلاثاء.

ويبلغ مدى صاروخ "سارمات " من 10 إلى 18 ألف ميل، وهو قادر على حمل 10 أطنان من المتفجرات أو "المركبات الانزلاقية سوبر صوتية" من نوع "أفانغارد" التي تقول روسيا إنها قادرة على الطيران 27 مرة أسرع من سرعة الصوت والقيام بمناورات حادة لتفادي المضادات الجوية.

ويلقب هذا الطراز من الصواريخ روسية الصنع إعلامياً بـ "الشيطان"، حيث يعزز القدرات الباليستية للجيش الروسي، ويضع البلاد في مركز متقدم في سباق التسلح بهذا النوع من الأسلحة.