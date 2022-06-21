أعلنت الجمعية العلمية لمهندسي الإلكترونيات بالتعاون مع IEEE TEMS والمؤسسة العالمية للابتكار وريادة الأعمال GIE اليوم الثلاثاء، عن انطلاق تحدي العرب لأنترنت الأشياء والذكاء الاصطناعي في 11 دولة عربية هي مصر والإمارات العربية المتحدة والجزائر وتونس وقطر وفلسطين وعمان والمغرب ولبنان والأردن والبحرين، وذلك بمشاركة نخبة من الجامعات العربية ومؤسسات المجتمع المدني والهيئات الحكومية المعنية بترسيخ الحلول والتطبيقات الرقمية في تحقيق الرؤى العربية نحو التحول الرقمي، وذلك استمراراً لمجهوداتها البناءة في الكشف عن المواهب الشابة في الدول العربية للمساهمة بفاعلية لتعزيز ركائز التنمية المستدامة.

ينعقد التحدي بشراكة استراتيجية مع كل من أكاديمية البحث العلمي والتكنولوجيا وجمعية اتصال بمصر ومعهد المستقبل في الجزائر وجامعة البحرين وجمعية إنتاج بالأردن والجمعية العلمية لمهندسي الإلكترونيات فرع لبنان والجمعية العلمية لمهندسي الإلكترونيات بالمغرب و IEEE Ensias Student Branch وجامعة التقنية والعلوم التطبيقية بعمان، ومؤسسة النيزك بفلسطين وجامعة قطر وإنوفيشن سيتي بتونس والجمعية العلمية لمهندسي الالكترونيات فرع الإمارات العربية المتحدة.

أوضح الدكتور محمود صقر، رئيس أكاديمية البحث العلمي والتكنولوجيا، أن "تحدي مصر لأنترنت الأشياء والذكاء الاصطناعي" والذي بدأ عام 2016 تحت مسمى (دوري أنترنت الأشياء)، برنامج قومي سنوي يهدف إلى بناء القدرات لدعم وتشجيع الشركات الناشئة التي تعمل في مجالات أنترنت الأشياء وتطبيقات الذكاء الاصطناعي كما يهدف البرنامج لدعم ومساعدة مشروعات التخرج لطلاب الجامعات وطلبة مدارس المتفوقين في العلوم والتكنولوجيا "STEM" المهتمين بتطبيقات إنترنت الأشياء والذكاء الاصطناعي، والذي يتوافق مع توجهات الدولة نحو خلق كوادر وكفاءات محلية تساهم بتوطين التكنولوجيا في مجالات وتطبيقات أنترنت الأشياء والذكاء الاصطناعي.

والجدير بالذكر، سينقسم التحدي إلى مرحلتين، تتم المرحلة الأولى على المستوى المحلي، حيث شارك 21 فريقا في مسار مشروعات المدارس و211 فريقا في مسار مشروعات التخرج و20 فريقا في مسار الشركات الناشئة، ليتأهل 141 فريقا من مسار مشروعات المدارس و109 فرق في مسار مشروعات التخرج و10 فرق في مسار الشركات الناشئة، للحصول على الدعم والتدريب من قِبل أكاديمية البحث العلمي والتكنولوجيا وهيئة تنمية صناعة تكنولوجيا المعلومات ايتيدا (ITIDA).

تجدر الإشارة إلى أن إعلان نتائج نهائي تحدي العرب لأنترنت الأشياء والذكاء الاصطناعي سينعقد على هامش فعاليات أسبوع جيتكس دبي في أكتوبر المقبل وذلك بعد الانتهاء من التصفيات المحلية لكل دولة على حدة.

يذكر أن التحدي ينعقد خلال عام 2022 للعام السادس على التوالي بمشاركة أكثر من 5000 مشارك في 3 مسارات رئيسية هي طلاب المدارس ومشروعات التخرج والشركات الناشئة في الدول العربية، لاسيما وأن السنوات الماضية شهدت مشاركة أكثر من 358 شركة ناشئة و2173 مشروع تخرج و516 مشروعًا من مسار المدرسة الثانوية.