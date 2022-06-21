أعلن اليوم الثلاثاء، نادي الغرافة القطري تعاقده مع الدولي الجزائري ياسين براهيمي قادما من فريق الريان.

ونشر الحساب الرسمي لـ "الغرافة" على تويتر فيديو لتقديم اللاعب الأسبق لأندية ران، غرناطة وبورتو البرتغالي وكتب في أولى صفقات الفهود للموسم 2022/2023 النجم الجزائري ياسين براهيمي غرفاوي.

يذكر، أن براهيمي بعث اليوم برسالة وداع إلى جماهير الريان يشكرهم فيها على حسن الاستقبال والفترة التي قضاها معهم.

وكتب براهيمي المتوّج بلقب كأس العرب رفقة الجزائر، عبر صفحته الرسمية إنستغرام في رسالة وداع: "أحب أن أشكر الجميع على الثلاث سنوات الجميلة التي قضيتها معكم وخاصة دعمكم المتواصل لي طوال الفترة".

وختم: " شكر خاص لجميع الجماهير لمساندتهم لي من أول يوم لي في النادي، نادي الريان سيبقى في القلب وأتمنى لكم التوفيق والمزيد من الألقاب".